Грачева не прошла в четвертьфинал турнира в Дубае
Россиянка Варвара Грачева уступила Маркете Вондроушовой из Чехии во втвором круге турнира WTA 500 в Дубае.
Матч продолжался 53 минуты и завершился со счетом 2:6, 0:6.
В четвертьфинале турнира чешская теннисистка сыграет с украинкой Даяной Ястремской.
Грачева занимает 80-е место в рейтинге WTA, Вондроушова находится на 38-й позиции, а Ястремская на 146-й.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Варвара Грачева (Россия, Q) — 6:2, 6:0
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