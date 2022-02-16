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Сегодня, 18:38

Грачева не прошла в четвертьфинал турнира в Дубае

Анна Горшкова
Корреспондент

Россиянка Варвара Грачева уступила Маркете Вондроушовой из Чехии во втвором круге турнира WTA 500 в Дубае.

Матч продолжался 53 минуты и завершился со счетом 2:6, 0:6.

В четвертьфинале турнира чешская теннисистка сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

Грачева занимает 80-е место в рейтинге WTA, Вондроушова находится на 38-й позиции, а Ястремская на 146-й.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Варвара Грачева (Россия, Q) — 6:2, 6:0

Теннис
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