Кудерметова победила Мугурусу во втором круге турнира в Дубае
Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге соревнований в Дубае оказалась сильнее испанки Гарбинье Мугурусы, занимающей седьмое место мирового рейтинга — 3:6, 6:4, 6:4.
За 2 часа 15 минут матча Вероника сделала четыре эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Гарбинье пять раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, шесть раз допустив двойную ошибку.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — 3:6, 6:4, 6:4
Даяна Ястремская (Украина, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 6:3, 7:6 (7:3)
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