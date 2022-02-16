Кудерметова победила Мугурусу во втором круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге соревнований в Дубае оказалась сильнее испанки Гарбинье Мугурусы, занимающей седьмое место мирового рейтинга — 3:6, 6:4, 6:4.

За 2 часа 15 минут матча Вероника сделала четыре эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Гарбинье пять раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, шесть раз допустив двойную ошибку.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — 3:6, 6:4, 6:4

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 6:3, 7:6 (7:3)