Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 17:29

Кудерметова победила Мугурусу во втором круге турнира в Дубае

Иван Шитик
Корреспондент

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге соревнований в Дубае оказалась сильнее испанки Гарбинье Мугурусы, занимающей седьмое место мирового рейтинга — 3:6, 6:4, 6:4.

За 2 часа 15 минут матча Вероника сделала четыре эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Гарбинье пять раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, шесть раз допустив двойную ошибку.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — 3:6, 6:4, 6:4

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 6:3, 7:6 (7:3)

Вероника Кудерметова
Гарбинье Мугуруса
0
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Остапенко обыграла Свентек во втором круге турнира в Дубае
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости