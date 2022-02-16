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Сегодня, 19:26

Квитова обыграла Соболенко во втором раунде турнира в Дубае

Евгений Петров
Корреспондент

Чешская теннисистка Петра Квитова победила белоруску Арину Соболенко (6:4, 6:4) в матче второго раунда турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Игра продолжалась один час и 25 минут. Следующей соперницей Квитовой стала представительница Латвии Елена Остапенко.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Квитова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Петра Квитова
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