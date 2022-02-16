Квитова обыграла Соболенко во втором раунде турнира в Дубае
Чешская теннисистка Петра Квитова победила белоруску Арину Соболенко (6:4, 6:4) в матче второго раунда турнира WTA в Дубае (ОАЭ).
Игра продолжалась один час и 25 минут. Следующей соперницей Квитовой стала представительница Латвии Елена Остапенко.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 703 580 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 6:4
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