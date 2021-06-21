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Грачева и Данилина прошли во второй круг парного турнира WTA в Германии

17:17

Российская теннисистка Варвара Грачева и Анна Данилина из Казахстана вышли во второй круг парного турнира WTA в Германии.

В первом круге они одержали победу над Таисией и Яной Мордергер из Германии со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

В следующем круге соперницами Грачевой и Данилиной станут Андрея Клепач из Словении и Дарья Юрак из Хорватии.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Варвара Грачева (Казахстан/Россия) — Таисия Мордергер/Яна Мордергер (Германия) — 6:2, 6:4

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