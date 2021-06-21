Блинкова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Анна Блинкова преодолела барьер первого круга турнира в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия). На старте турнира она одолела Клару Таусон из Дании — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2.

Во втором круге соперницей Блинковой станет либо россиянка Екатерина Яшина, либо немка Анжелика Кербер.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Клара Таусон (Дания) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2

Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:4, 3:6, 6:2