Самсонова: «В России я последняя в рейтинге, никого не волную»

Российская теннисистка Людмила Самсонова сравнила опыт выступления за сборную Италии и России.

«Я росла в Италии. Родители у меня из России. Но с 16 до 18 лет играла за Италию.

Когда начала выступать за Россию, давления стало намного меньше. Не знаю, как это объяснить. Такое ощущение, что я никого не волную и могу играть только за себя. В Италии было очень много внимания. Не была готова к этому. А в России я последняя в рейтинге. Никого не волную», — приводит слова Самсоновой официальный сайт WTA.

20 июня 22-летняя Самсонова выиграла турнир WTA в Берлине. Это ее первая победа в одиночном разряде в карьере.

После победы россиянка поднялась на 43 строчки и теперь занимает 63-е место в рейтинге WTA.