Глава WTA заявил, что отношения ассоциации и Китая находятся на распутье

Председатель Женской теннисной ассоциации Стив Саймон (WTA) высказался о ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

«Я рад видеть видео с изображением Пэн Шуай. И пусть это позитивный момент, но ее положение и местонахождения остается неизвестным. Может ли он считаться свободной. Это видео не может являться полноценным доказательством. Я остаюсь обеспокоен ее безопасностью и состоянием здоровья. Я четко дал понять, что должно произойти, чтобы наши пути с Китаем не разошлись», — говорится в заявлении на сайте WTA.

Разоблачения, с которыми изначально выступила Пэн Шуай, стали первым случаем публичного обвинения в сексуальном насилии представителя высшего руководства Коммунистической партии КНР.

Две недели назад она рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. Вскоре этот пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.