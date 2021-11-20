В Китае опубликовали новые кадры в Пэн Шуай

В Китае опубликовали новое видео с теннисисткой Пэн Шуай. На видео она ужинает с тренером и друзьями. Утверждается, что видео было сделано 20 ноября.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin ??? (@HuXijin_GT) November 20, 2021

18 ноября китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо от имени Пэн, где она отрекалась от обвинений в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. В WTA не считают, что это сообщение самой спортсменки и требуют независимых доказательств. По версии западных СМИ и самой организации, исчезновение теннисистки связано с реакцией на обвинения со стороны китайских властей.

Скандал разгорелся в начале ноября. Пэн Шуай выдвинула обвинения против Чжана Гаоли в китайской соцсети Weibo. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад. Она завершила карьеру в 2015 году.