Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Американская теннисистка Кори Гауфф в матче 2-го круга турнира в Аделаиде (Австралия) в трех сетах обыграла хорватку Петру Мартич — 5:7, 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте два часа и 13 минут.

Следующей соперницей Гауфф станет ее соотечественница Шелби Роджерс.

Также пробилась в 1/4 финала турнира и швейцарка Жиль Тайхманн после победы над китаянкой Ван Цян — 3:6, 6:3, 6:3. Следующей соперницей Тайхманн будет латвийская теннисистка Анастасия Севастова, справившаяся с американкой Кристиной Макхэйл.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Ван Цян (Китай, 8) — 3:6, 6:3, 6:3

Кори Гауфф (США, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 6) — 5:7, 6:3, 6:4