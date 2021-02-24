Гауфф вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Американская теннисистка Кори Гауфф в матче 2-го круга турнира в Аделаиде (Австралия) в трех сетах обыграла хорватку Петру Мартич — 5:7, 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте два часа и 13 минут.
Следующей соперницей Гауфф станет ее соотечественница Шелби Роджерс.
Также пробилась в 1/4 финала турнира и швейцарка Жиль Тайхманн после победы над китаянкой Ван Цян — 3:6, 6:3, 6:3. Следующей соперницей Тайхманн будет латвийская теннисистка Анастасия Севастова, справившаяся с американкой Кристиной Макхэйл.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 535 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Ван Цян (Китай, 8) — 3:6, 6:3, 6:3
Кори Гауфф (США, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 6) — 5:7, 6:3, 6:4
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю