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Путинцева устроила скандал на турнире в Аделаиде

09:55
Юлия Путинцева. Фото AFP
Юлия Путинцева. Фото AFP
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Бывшая россиянка Юлия Путинцева, ныне выступающая за Казахстан, снова проявила свой непростой характер в поединке против немки Лауры Зигемунд на турнире в австралийской Аделаиде.

26-летняя представительница Казахстана выиграла без особых проблем (6:4, 6:4), но в одном из-за эпизодов жестко разругалась с судьей. Путинцева обвинила рефери на вышке в непрофессионализме и говорила с ней на повышенных тонах. Затем Юлия бросила ракетку и получила за это штрафное очко.

Ближе к концу матча Путинцева разозлила еще и соперницу, взяв длительный перерыв, чтобы перешнуровать свои кроссовки. Из-за этого Зигемунд демонстративно отказалась соприкасаться ракетками после окончания поединка.

Напомним, Путинцева выступала с яростной критикой карантина накануне Australian Open, рассказывая о мышах и грязи в своем гостиничном номере. Ранее Юлия прославилась из-за скандала на корте со своим тренером Романом Кислянским, которого она публично обвинила в равнодушии и пристрастии к фильмам о плоской Земле.

(Олег Шамонаев)

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