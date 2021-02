Путинцева устроила скандал на турнире в Аделаиде

Бывшая россиянка Юлия Путинцева, ныне выступающая за Казахстан, снова проявила свой непростой характер в поединке против немки Лауры Зигемунд на турнире в австралийской Аделаиде.

26-летняя представительница Казахстана выиграла без особых проблем (6:4, 6:4), но в одном из-за эпизодов жестко разругалась с судьей. Путинцева обвинила рефери на вышке в непрофессионализме и говорила с ней на повышенных тонах. Затем Юлия бросила ракетку и получила за это штрафное очко.

Ближе к концу матча Путинцева разозлила еще и соперницу, взяв длительный перерыв, чтобы перешнуровать свои кроссовки. Из-за этого Зигемунд демонстративно отказалась соприкасаться ракетками после окончания поединка.

Putintseva continues to be aggrieved at the line umpires. The chair eventually gave a code for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/8JKYYr7k8W