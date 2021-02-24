Бенчич и Севастова вышли в четвертьфинал турнира в Аделаиде

24 февраля в Аделаиде (Австралия) были сыграны очередные матчи 1/8 финала турнира.

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в двух сетах обыграла американку Кристину Макхэйл — 6:4, 6:1. Следующей соперницей Севастовой будет победитель в паре Цян Вань (Китай) — Жиль Тайхманн (Швейцария).

Также в 1/4 финала в двух сетах пробилась вторая «ракетка» турнина Белинда Бенчич. Швейцарка за час и 16 минут обыграла японку Мисаки Дои — 6:1, 6:3. В четвертьфинале Бенчич сыграет против Юлии Путинцевой (Казахстан) или австралийки Сторм Сандерс.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — Мисаки Дои (Япония, LL) — 6:1, 6:3

Анастасия Севастова (Латвия) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 6:1