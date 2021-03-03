Гаспарян и Листер проиграли в первом круге парного турнира в Лионе

Россиянка Маргарита Гаспарян и шведка Корнелия Листер уступили в первом раунде теннисного турнира WTA в Лионе (Франция) в парном разряде. В матче первого круга их обыграли Лаура-Иоана Паар/Юлия Вахачик (Румыния/Германия) — 6:4, 6:2.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лаура-Иоана Паар/Юлия Вахачик (Румыния/Германия) — Маргарита Гаспарян/Корнелия Листер (Россия/Швеция) — 6:4, 6:2