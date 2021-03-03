Гаспарян и Листер проиграли в первом круге парного турнира в Лионе
16:48
Россиянка Маргарита Гаспарян и шведка Корнелия Листер уступили в первом раунде теннисного турнира WTA в Лионе (Франция) в парном разряде. В матче первого круга их обыграли Лаура-Иоана Паар/Юлия Вахачик (Румыния/Германия) — 6:4, 6:2.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Лаура-Иоана Паар/Юлия Вахачик (Румыния/Германия) — Маргарита Гаспарян/Корнелия Листер (Россия/Швеция) — 6:4, 6:2
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