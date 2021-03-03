Блинкова и Дабровски уступили в первом круге парного турнира в Дохе
17:28
Россиянка Анна Блинкова и канадка Габриэла Дабровски уступили в первом раунде теннисного турнира WTA в Дохе (Катар) в парном разряде. В матче первого круга их обыграла пара Андрея Клепач/Саня Мирза (Словения/Индия) — 6:2, 6:0.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Андрея Клепач/Саня Мирза (Словения/Индия) — Анна Блинкова/Габриэла Дабровски (Россия/Канада, 4) — 6:2, 6:0
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