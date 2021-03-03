Блинкова и Дабровски уступили в первом круге парного турнира в Дохе

Россиянка Анна Блинкова и канадка Габриэла Дабровски уступили в первом раунде теннисного турнира WTA в Дохе (Катар) в парном разряде. В матче первого круга их обыграла пара Андрея Клепач/Саня Мирза (Словения/Индия) — 6:2, 6:0.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Андрея Клепач/Саня Мирза (Словения/Индия) — Анна Блинкова/Габриэла Дабровски (Россия/Канада, 4) — 6:2, 6:0