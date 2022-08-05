Радукану об игре с Осорио: «Думаю, я трижды умерла в том матче»

Британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу во втором круге турнира в Вашингтоне над колумбийской спортсменкой Камилой Осорио (7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

«Думаю, я трижды умерла в том матче, а потом возвращалась. Я не знаю, как! Камила настоящий боец. Над каждым очком я работала очень усердно. Даже когда я была впереди во втором сете, она вернулась в бой. Когда Осорио отыгрывается, динамика матча немного меняется, поэтому я очень рада, что прошла через это», — приводит Tennishead слова Радукану.

19-летней британка одержала вторую победу под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Турсунова.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Радукану сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой.