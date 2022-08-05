Потапова о разгроме второй ракетки мира Контавейт: «Старалась не дать ей ни единого шанса»

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о своем лучшем матче в июле. Чемпионка турнира в Стамбуле дошла до полуфиналов в Лозанне и Гамбурге, а также сыграла в решающей встрече в Праге.

«Так вышло, что на каждой из недель я играла с теннисистками, от которых раньше терпела поражения, — сказала «СЭ» Потапова. — Выделить один матч нелегко, все победы были важны, но все-таки выигрыш у Контавейт стоит особняком. Она обыграла меня в Гамбурге в двух сетах, хоть и тот матч был очень крутым, мы играли очень интенсивно. Спустя пять дней в Праге я играла в абсолютно в другой теннис. Полностью отключилась от всего мира, гнула свою линию и старалась не дать ей ни единого шанса поднять голову в этом матче».

После турнира в Праге Потапова дебютировала в топ-50 рейтинга WTA.

Полностью интервью с Потаповой можно прочитать здесь.