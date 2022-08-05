Потапова рассказала, когда начнет свое выступление на американской серии

Финалистка Prague Open-2022 Анастасия Потапова в интервью «СЭ» объяснила, почему приняла решение отказаться от турнира в Торонто. В прошлом сезоне россиянка дошла до 1/16 финала, уступив американке Кори Гауфф.

— Как проходит ваша акклиматизация в США?

— Первый день самый легкий после перелета. Второй потяжелее, а вот третий — самый ужасный по всем параметрам, включая сон. Только на четвертый день обычно начинаю чувствовать себя в своей тарелке.

— В этом году начнете свое выступление на североамериканских турнирах в Торонто?

— Нет, с Торонто мы с командой решили сняться еще во время выступления в Праге. Начну американскую серию с квалификации в Цинциннати.

— Прекрасно вас понимаю. Сыграть 21 матч за 16 дней, включая битвы с Контавейт, с Бегу, с Крейчиковой, с Нимайер... Два полуфинала, один финал в одиночке, полуфинал и титул в паре. Не сильно устали?

— Непросто держать себя в отличной форме на протяжении трех недель, фактически без отдыха. Выходные мы тратили на переезды. Из Лозанны до Гамбурга добирались на поезде почти два дня, а путь из Германии в Прагу также на поезде занял девять часов. Но устала я больше эмоционально, чем физически. Потеряла очень много нервов. Особенно в матчах с Крейчиковой и Контавейт. Победы воспринимаются не так легко, как кажется со стороны. Происходит эмоциональный взрыв, который не всегда просто контролировать.

Полностью интервью с Потаповой можно прочитать здесь.