Мартинцова победила Миннен и вышла в финал турнира в Праге
13:05
Чешская теннисистка Тереза Мартинцова в полуфинале турнира в Праге обыграла Гретье Миннен из Бельгии со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Чешка не сделала ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.
В финале турнира Мартинцова встретится с победительницей матча Барбара Крейчикова (Чехия) — Синьюй Ван (Китай).
Прага (Чехия)
Турнир WTA Livesport Prague Open 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Тереза Мартинцова (Чехия, 8) — Грит Миннен (Бельгия, 9) — 6:3, 6:4
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