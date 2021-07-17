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Мартинцова победила Миннен и вышла в финал турнира в Праге

13:05
Тереза Мартинцова. Фото WTA
Тереза Мартинцова. Фото WTA

Чешская теннисистка Тереза Мартинцова в полуфинале турнира в Праге обыграла Гретье Миннен из Бельгии со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. Чешка не сделала ни одного эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

В финале турнира Мартинцова встретится с победительницей матча Барбара Крейчикова (Чехия) — Синьюй Ван (Китай).

Прага (Чехия)

Турнир WTA Livesport Prague Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Тереза Мартинцова (Чехия, 8) — Грит Миннен (Бельгия, 9) — 6:3, 6:4

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Сергей Разин все материалы автора

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