Дьяченко проиграла Ястремской на старте турнира в Италии
13:59
Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Италии.
В первом круге она проиграла украинке Даяне Ястремской со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
Россиянка сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки. Ястремская сделала 7 подач навылет и 3 двойные ошибки. Также она реализовала 4 брейк-пойнта из 7.
В следующем раунде Ястремская встретится с победительницей матча Лючия Бронцетти (Италия) — Катерина Козлова (Украина).
Курмайер (Италия)
Турнир WTA Courmayeur Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, 1) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:3, 6:1
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