Дьяченко проиграла Ястремской на старте турнира в Италии

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Италии.

В первом круге она проиграла украинке Даяне Ястремской со счетом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Россиянка сделала 4 эйса и 2 двойные ошибки. Ястремская сделала 7 подач навылет и 3 двойные ошибки. Также она реализовала 4 брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде Ястремская встретится с победительницей матча Лючия Бронцетти (Италия) — Катерина Козлова (Украина).

Курмайер (Италия)

Турнир WTA Courmayeur Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, 1) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:3, 6:1