Свитолина прекратила сотрудничество с тренером
12:02
Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила сотрудничество со своим тренером Эндрю Беттлсом.
«После 5 лет и 11 совместных титулов мы с Энди вместе решили, что наши пути разошлись. Я очень благодарна ему за упорную работу и бесконечную поддержку. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!» — написала Свитолина в Twitter.
Свитолина является бронзовым призером Олимпиады в Токио в одиночном разряде и победительницей Итогового турнира 2018 года. За свою карьеру она завоевала 16 титулов WTA в одиночном разряде.
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