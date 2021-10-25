Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Свитолина прекратила сотрудничество с тренером

12:02
Теги:

Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила сотрудничество со своим тренером Эндрю Беттлсом.

«После 5 лет и 11 совместных титулов мы с Энди вместе решили, что наши пути разошлись. Я очень благодарна ему за упорную работу и бесконечную поддержку. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!» — написала Свитолина в Twitter.

Свитолина является бронзовым призером Олимпиады в Токио в одиночном разряде и победительницей Итогового турнира 2018 года. За свою карьеру она завоевала 16 титулов WTA в одиночном разряде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
«Зенит» — машина! Так в России еще никто не уничтожал «Спартак»
3
0