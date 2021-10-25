Свитолина прекратила сотрудничество с тренером

Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила сотрудничество со своим тренером Эндрю Беттлсом.

«После 5 лет и 11 совместных титулов мы с Энди вместе решили, что наши пути разошлись. Я очень благодарна ему за упорную работу и бесконечную поддержку. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!» — написала Свитолина в Twitter.

After 5 years and 11 titles together!! Andy and I both agreed it was the right time to move our separate ways. I am very thankful for all his hard work and endless support. I wish him only the best in his future career! pic.twitter.com/IPzSL1sS5S — Elina Monfils (@ElinaSvitolina) October 25, 2021

Свитолина является бронзовым призером Олимпиады в Токио в одиночном разряде и победительницей Итогового турнира 2018 года. За свою карьеру она завоевала 16 титулов WTA в одиночном разряде.