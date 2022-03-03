Дьяченко победила Голубич во втором круге турнира во Франции

Российская теннисистка Виталия Дьяченко прошла в 1/4 финала турнира WTA в Лионе.

Во втором круге она победила Викторию Голубич со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 53 минуты.

В следующем раунде Дьяченко сыграет с Чжан Шуай из Китая.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 239 477 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виталия Дьяченко (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария, 3) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4