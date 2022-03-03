Дьяченко победила Голубич во втором круге турнира во Франции
Российская теннисистка Виталия Дьяченко прошла в 1/4 финала турнира WTA в Лионе.
Во втором круге она победила Викторию Голубич со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 53 минуты.
В следующем раунде Дьяченко сыграет с Чжан Шуай из Китая.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 239 477 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виталия Дьяченко (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария, 3) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:4
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