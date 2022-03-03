Потапова и Рахимова проиграли в первом круге турнира в Монтеррее
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Камилла Рахимова не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Монтеррее в парном разряде. В трех сетах они проиграли Майар Шериф (Египет) и Хизер Уотсон (Великобритания).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Майар Шериф (Египет)/Хизер Уотсон (Великобритания) - Анастасия Потапова/Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (7:4), 1:6, 10:6
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