Потапова и Рахимова проиграли в первом круге турнира в Монтеррее

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Камилла Рахимова не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Монтеррее в парном разряде. В трех сетах они проиграли Майар Шериф (Египет) и Хизер Уотсон (Великобритания).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Майар Шериф (Египет)/Хизер Уотсон (Великобритания) - Анастасия Потапова/Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (7:4), 1:6, 10:6