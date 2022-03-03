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Сегодня, 03:52

Потапова и Рахимова проиграли в первом круге турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Камилла Рахимова не смогли выйти в 1/4 финала турнира в Монтеррее в парном разряде. В трех сетах они проиграли Майар Шериф (Египет) и Хизер Уотсон (Великобритания).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Майар Шериф (Египет)/Хизер Уотсон (Великобритания) - Анастасия Потапова/Камилла Рахимова (Россия) — 7:6 (7:4), 1:6, 10:6

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/monterrey/2022/12/5/
Теннис
Анастасия Потапова
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