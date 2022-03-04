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Сегодня, 03:29

Барти пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами

Евгений Козинов
Корреспондент

Австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила, что не выступит на турнирах WTA в Индиан-Уэллсе и Майами.

«К сожалению, мое тело восстанавливается после турнира в Австралии не так, как я надеялась, у меня нет возможности должным образом подготовиться к Индиан-Уэллсу и Майами, поэтому решила пропустить их», — цитирует пресс-служба WTA Барти.

25-летняя австралийка является первой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 15 титулов. В январе она выиграла Australian Open.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 9 по 20 марта, а в Майами — с 22 марта по 3 апреля.

Теннис
Эшли Барти
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