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Сегодня, 22:20

Касаткина вышла в полуфинал в Риме после отказа Тайхманн во втором сете

Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Россиянка Дарья Касаткина обыграла швейцарку Жиль Тайхманн и вышла в полуфинал турнира WTA в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и закончилась со счетом — 6:4, 3:2. Тайхманн отказалась от продолжения матча.

В течение встречи россиянка Касаткина совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 попыток. На счету Тайхманн одна подача навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале турнира в Риме Касаткина сыграет с Онс Жабер (Тунис).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 3:2 отказ 2-го игрока

Теннис
Дарья Касаткина
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