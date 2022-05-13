Касаткина вышла в полуфинал в Риме после отказа Тайхманн во втором сете
Россиянка Дарья Касаткина обыграла швейцарку Жиль Тайхманн и вышла в полуфинал турнира WTA в Риме (Италия).
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и закончилась со счетом — 6:4, 3:2. Тайхманн отказалась от продолжения матча.
В течение встречи россиянка Касаткина совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 попыток. На счету Тайхманн одна подача навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале турнира в Риме Касаткина сыграет с Онс Жабер (Тунис).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья Касаткина (Россия) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:4, 3:2 отказ 2-го игрока
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