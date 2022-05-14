Касаткина: «Жабер — заноза в заднице, и она это знает»

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Риме против Онс Жабер из Туниса.

«Это никогда не бывает легко. Надеюсь, ей тоже будет нелегко играть против меня. Онс — заноза в заднице, и она это знает. Она разогналась, выиграла десять матчей подряд. Надеюсь, после этого она хоть немного устала», — приводит слова Касаткиной WTA Insider.

Полуфинал между Касаткиной и Жабер пройдет 14 мая и начнется в 18:00 мск. В другом полуфинале турнира встретятся Ига Свентек (Польша) и Арина Соболенко (Белоруссия).