Жабер обыграла Саккари и вышла в 1/2 финала Турнира WTA в Риме
Туниска Онс Жабер обыграла Марию Саккари в матче четвертьфинала турнира WTA в Риме (Италия).
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и закончилась со счетом 1:6, 7:5, 6:1 в пользу туниски.
Таким образом, девятая сеяная Жабер вышла в полуфинал и встретится с победительницей пары Жиль Тайхманн (Швейцария) — Дарья Касаткина (Россия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Онс Жабер (Тунис, 9) — Мария Саккари (Греция, 4) — 1:6, 7:5, 6:1
Новости