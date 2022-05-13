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Сегодня, 20:01

Жабер обыграла Саккари и вышла в 1/2 финала Турнира WTA в Риме

Читать «СЭ» в
Онс Жабер.
Фото Reuters

Туниска Онс Жабер обыграла Марию Саккари в матче четвертьфинала турнира WTA в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и закончилась со счетом 1:6, 7:5, 6:1 в пользу туниски.

Таким образом, девятая сеяная Жабер вышла в полуфинал и встретится с победительницей пары Жиль Тайхманн (Швейцария) — Дарья Касаткина (Россия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 9) — Мария Саккари (Греция, 4) — 1:6, 7:5, 6:1

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