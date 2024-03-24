Касаткина вышла в третий круг турнира в Майами, американка Лью снялась с матча после 7 проигранных геймов
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Майами (США).
Во втором круге спортсменка встретилась с американкой Клэр Лью, которая снялась с матча при счете 6:0, 1:0 в пользу россиянки.
В третьем круге Касаткина сыграет против румынки Сораны Кирсти, которая обыграла американку Слоан Стивенс (6:2, 6:1).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 10) — Клер Лю (США, Q) — 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока
Сорана Кирстя (Румыния, 19) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 6:1
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