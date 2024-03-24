Касаткина вышла в третий круг турнира в Майами, американка Лью снялась с матча после 7 проигранных геймов

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Майами (США).

Во втором круге спортсменка встретилась с американкой Клэр Лью, которая снялась с матча при счете 6:0, 1:0 в пользу россиянки.

В третьем круге Касаткина сыграет против румынки Сораны Кирсти, которая обыграла американку Слоан Стивенс (6:2, 6:1).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Клер Лю (США, Q) — 6:0, 1:0 отказ 2-го игрока

Сорана Кирстя (Румыния, 19) — Слоан Стивенс (США) — 6:2, 6:1