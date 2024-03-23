Потапова проиграла Коллинз во втором круге турнира в Майами
Российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге турнира в Майами уступила американке Дэниэлл Коллинз со счетом 2:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. На счету россиянки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале Коллинз сыграет с победительницей пары Элина Аванесян — Онс Жабер.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэлл Коллинз (США) — Анастасия Потапова (Россия, 30) — 6:2, 6:2
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