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23 марта, 23:23

Потапова проиграла Коллинз во втором круге турнира в Майами

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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова во втором круге турнира в Майами уступила американке Дэниэлл Коллинз со счетом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. На счету россиянки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Коллинз сыграет с победительницей пары Элина Аванесян — Онс Жабер.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэлл Коллинз (США) — Анастасия Потапова (Россия, 30) — 6:2, 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
Онс Жабер
Элина Аванесян
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