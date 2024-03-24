Тимофеева уступила Носковой во втором круге турнира в Майами
Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Майами (США).
Во втором круге спортсменка уступила Линде Носковой из Чехии в двух сетах — 4:6, 4:6.
В третьем круге Носкова встретится с победителем матча Ига Свентек (Польша, 1) — Камила Джорджи (Италия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Линда Носкова (Чехия, 26) — Мария Тимофеева (Россия, Q) — 6:4, 6:4
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