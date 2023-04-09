Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:43

Чесноков высказался о поражении Касаткиной в матче с Жабер

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале турнира в Чарльстоне.

«Жабер уже давно хорошо не играла, и у нее поражения были в начале сезона на ранних стадиях турниров. Пора было начать играть, потому что она стоит в топ-5, а в прошлом году играла в крупных финалах. Вообще Онс Жабер — очень хороший игрок, стояла второй в мире. Дарья тоже слабо начала этот сезон, но сейчас нашла свою игру. В полуфинальном матче они действительно показали игру двух игроков топ-10. Повлияло ли то, что встреча была прервана на три часа из-за дождя? Если брать в общем матч, то, мне кажется, Онс Жабер сильнее Касаткиной на сегодняшний день. Не думаю, что эта пауза дала существенное преимущество изменить исход игры», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

В полуфинале турнира в Чарльстоне Касаткина проиграла туниске Онс Жабер (5:7, 5:7). В первом сете россиянка вела 5:3, однако матч был прерван из-за дождя более чем на три часа.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10786649-chesnokov-prokommentiroval-porazhenie-kasatkinoj-v-matche-s-zhaber.html
Теннис
Андрей Чесноков
Дарья Касаткина
Онс Жабер
0
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапова рассказала о роли тренера Андреева в прогрессе в рейтинге WTA
Новости
RSS RSS
Все новости