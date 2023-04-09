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Сегодня, 21:09

Бенчич обыграла Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Чарльстоне

Виталий Косик
Корреспондент
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Белинда Бенчич.
Фото USA Today Sports

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинале турнира WTA 500 в Чарльстоне — 7:5, 7:6 (7:5).

Спортсменки провели на корте 2 часа и 3 минуты.

В финале турнира Бенчич сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер.

Ранее швейцарская теннисистка объявила о расставании с тренером Дмитрием Турсуновым.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Белинда Бенчич (Швейцария, 4) — Джессика Пегула (США, 1) — 7:5, 7:6 (7:5)

Следующий соперник:

Онс Жабер (Тунис, 2)

Теннис
Белинда Бенчич
Джессика Пегула
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