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Блинкова уступила в первом круге турнира в Страсбурге

15:04
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Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция).

В матче первого круга Блинкова в двух сетах уступила представительнице Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счетом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:3

Каролин Гарсия (Франция) — Зарина Дияс (Казахстан) — 7:5, 6:2

Барбора Крейчикова (Чехия, 5) — Осеан Доден (Франция, Q) — 6:3, 3:0 отказ 2-го игрока

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