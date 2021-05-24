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Панова и Вахачик прошли во второй раунд парного турнира в Страсбурге

15:07
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Российская теннисистка Александра Панова и немка Юлия Вахачик пробились во второй раунд турнира WTA в Страсбурге (Франция) в парном разряде. В первом круге они обыграли дуэт Лорен Дэвис/Квета Пешке (США/Чехия) — 6:4, 6:1.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — Лорен Дэвис/Квета Пешке (США/Чехия) — 6:4, 6:1

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