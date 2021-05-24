Панова и Вахачик прошли во второй раунд парного турнира в Страсбурге
15:07
Российская теннисистка Александра Панова и немка Юлия Вахачик пробились во второй раунд турнира WTA в Страсбурге (Франция) в парном разряде. В первом круге они обыграли дуэт Лорен Дэвис/Квета Пешке (США/Чехия) — 6:4, 6:1.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — Лорен Дэвис/Квета Пешке (США/Чехия) — 6:4, 6:1
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