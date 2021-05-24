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Кудерметова опустилась на 30-ю позицию в рейтинге WTA

07:30
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова опустилась с 29-й на 30-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В топ-10 изменений не произошло. Лидером списка является австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп.

Рейтинг WTA от 24 мая:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 175 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 461;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 520;

4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 195;

5 (5). София Кенин (США) — 5 865;

6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5 835;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265;

8 (8). Серена Уильямс (США) — 4 821;

9 (9) Ига Швентек (Польша) — 4 435;

10 (10) Каролина Плишкова (Чехия) — 4 345...

30 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 160...

32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 070;

33 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 940...

36 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1 800...

40 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 692...

77 (78). Анна Блинкова (Россия) — 1 068;

78 (79). Анастасия Потапова (Россия) — 1 061...

88 (89). Варвара Грачева (Россия) — 879...

96 (96). Вера Звонарева (Россия) — 847...

100 (99). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.

Дополнительная информация:

https://www.wtatennis.com/rankings/singles

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