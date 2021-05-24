Кудерметова опустилась на 30-ю позицию в рейтинге WTA
Российская теннисистка Вероника Кудерметова опустилась с 29-й на 30-ю строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В топ-10 изменений не произошло. Лидером списка является австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп.
Рейтинг WTA от 24 мая:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 175 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7 461;
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6 520;
4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6 195;
5 (5). София Кенин (США) — 5 865;
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5 835;
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 5 265;
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4 821;
9 (9) Ига Швентек (Польша) — 4 435;
10 (10) Каролина Плишкова (Чехия) — 4 345...
30 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 160...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 070;
33 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1 940...
36 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1 800...
40 (39). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 692...
77 (78). Анна Блинкова (Россия) — 1 068;
78 (79). Анастасия Потапова (Россия) — 1 061...
88 (89). Варвара Грачева (Россия) — 879...
96 (96). Вера Звонарева (Россия) — 847...
100 (99). Маргарита Гаспарян (Россия) — 826.
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