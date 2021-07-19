Блинкова уступила в первом круге турнира в Польше
13:50
Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг турнира WTA в Гдыне (Польша). На старте турнира она уступила Анне Шмидловой из Словакии — 3:6, 3:6.
Во втором круге Шмидлова встретится с победительницей противостояния Валерия Оляновская (Россия, WC) — Анна Бондар (Венгрия, Q).
Гдыня (Польша)
Турнир WTA Poland Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Шмидлова (Словакия) — Анна Блинкова (Россия, 5) — 6:3, 6:3
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