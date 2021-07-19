Блинкова уступила в первом круге турнира в Польше

Российская теннисистка Анна Блинкова не сумела выйти во второй круг турнира WTA в Гдыне (Польша). На старте турнира она уступила Анне Шмидловой из Словакии — 3:6, 3:6.

Во втором круге Шмидлова встретится с победительницей противостояния Валерия Оляновская (Россия, WC) — Анна Бондар (Венгрия, Q).

Гдыня (Польша)

Турнир WTA Poland Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Шмидлова (Словакия) — Анна Блинкова (Россия, 5) — 6:3, 6:3