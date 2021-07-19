Оляновская уступила на старте турнира в Польше
15:57
Россиянка Валерия Оляновская уступила на старте турнира в польском городе Гдыня. В первом круге российская теннисистка проиграла Анне Бондар из Венгрии.
Гдыня (Польша)
Турнир WTA Poland Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Бондар (Венгрия, Q) — Валерия Оляновская (Россия, WC) — 7:5, 6:3
Катерина Козлова (Украина) — Кэти Волынец (США, WC) — 7:6 (7:3), 6:2
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