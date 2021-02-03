Блинкова проиграла в первом круге турнира в Мельбурне
06:47
Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Мельбурне. В двух сетах она уступила Онс Жабер из Туниса.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Grampians Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Онс Жабер (Тунис) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:1
Бетани Маттек-Сэндз (США) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 7:6, 6:2
Марта Костюк (Украина) — Габриэла Дабровски (Канада) — 6:0, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония, 6) — Кристина Макхэйл (США) — 6:1, 6:3
Сорана Кирстя (Румыния) — Оксана Калашникова (Грузия) — 6:1, 6:1
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