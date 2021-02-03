Блинкова проиграла в первом круге турнира в Мельбурне

Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Мельбурне. В двух сетах она уступила Онс Жабер из Туниса.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Grampians Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:1

Бетани Маттек-Сэндз (США) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 7:6, 6:2

Марта Костюк (Украина) — Габриэла Дабровски (Канада) — 6:0, 6:3

Анетт Контавейт (Эстония, 6) — Кристина Макхэйл (США) — 6:1, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния) — Оксана Калашникова (Грузия) — 6:1, 6:1