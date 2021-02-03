Звонарева уступила Вондроушевой на турнире в Мельбурне
07:33
Чешка Маркета Вондроушова в трех сетах обыграла россиянку Веру Звонареву (7:6, 6:7, 6:4) в третьем круге турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне. Матч длился два часа и 58 минут.
Следующей соперницей восьмой ракетки турнира будет победитель в паре Надя Подороска — Петра Квитова.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Yarra Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Вера Звонарева (Россия) — 7:6, 6:7, 6:4
Эшли Барти (Австралия, 1) — Мария Боузкова (Чехия, 16) — 6:0, 4:6, 6:3
Шелби Роджерс (США) — Петра Мартич (Хорватия, 7) — 7:6, 6:3
София Кенин (США, 2) — Джессика Пегула (США) — 5:7, 7:5, 6:2
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