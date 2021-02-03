Звонарева уступила Вондроушевой на турнире в Мельбурне

Чешка Маркета Вондроушова в трех сетах обыграла россиянку Веру Звонареву (7:6, 6:7, 6:4) в третьем круге турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне. Матч длился два часа и 58 минут.

Следующей соперницей восьмой ракетки турнира будет победитель в паре Надя Подороска — Петра Квитова.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Yarra Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 8) — Вера Звонарева (Россия) — 7:6, 6:7, 6:4

Эшли Барти (Австралия, 1) — Мария Боузкова (Чехия, 16) — 6:0, 4:6, 6:3

Шелби Роджерс (США) — Петра Мартич (Хорватия, 7) — 7:6, 6:3

София Кенин (США, 2) — Джессика Пегула (США) — 5:7, 7:5, 6:2