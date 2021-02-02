Блинкова и Кудерметова вышли во второй круг турнира в Мельбурне

Российская пара Анна Блинкова/Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне, обыграв американо-австралийский дуэт Элисон Риске/Айла Томлянович — 6:1, 2:6, 10:7.

За выход в следующий круг Блинкова и Кудерметова поборются с австралийками Эбби Майерс и Иваной Попович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Gippsland Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Элисон Риске/Айла Томлянович (США/Австралия) — 6:1, 2:6, 10:7