Блинкова и Кудерметова вышли во второй круг турнира в Мельбурне
11:39
Российская пара Анна Блинкова/Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне, обыграв американо-австралийский дуэт Элисон Риске/Айла Томлянович — 6:1, 2:6, 10:7.
За выход в следующий круг Блинкова и Кудерметова поборются с австралийками Эбби Майерс и Иваной Попович.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Gippsland Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Блинкова/Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Элисон Риске/Айла Томлянович (США/Австралия) — 6:1, 2:6, 10:7
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