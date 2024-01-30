Блинкова проиграла на старте турнира в Линце

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла немке Юле Нимайер в первом круге турнира WTA 500 в Линце.

Матч завершился со счетом 3:6, 4:6. Девушки провели на корте 1 час 22 минуты.

50-я ракетка мира Блинкова 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 8. На счету 159-й ракетки мира Нимайер 5 эйсов, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге турнира немецкая теннисистка сыграет с Екатериной Александровой (Россия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юле Нимайер (Германия) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4