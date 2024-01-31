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31 января, 14:34

Шнайдер вышла в третий круг турнира в Хуахине после отказа Бадосы продолжать матч

Сергей Разин
корреспондент
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Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира в Хуахине обыграла испанку Паулу Бадосу.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:2, 3:4 после отказа испанки продолжать встречу.

В третьем круге Шнайдер встретится с Далмой Галфи из Венгрии.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 3:4 отказ 2-го игрока

Диана Шнайдер
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