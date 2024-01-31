Шнайдер вышла в третий круг турнира в Хуахине после отказа Бадосы продолжать матч
Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира в Хуахине обыграла испанку Паулу Бадосу.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:2, 3:4 после отказа испанки продолжать встречу.
В третьем круге Шнайдер встретится с Далмой Галфи из Венгрии.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA Thailand Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 3:4 отказ 2-го игрока
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