Блинкова победила Бронцетти в первом круге турнира в Хобарте
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира WTA в Хобарте (Австралия).
В первом круге россиянка переиграла итальянку Лючию Бронцетти — 6:4, 6:3.
Во втором круге Блинкова сыграет против чешской теннисистки Марии Боузковой.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия, Q) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:3
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