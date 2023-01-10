Калинская победила Остапенко в первом круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В первом круге спортсменка победила Елену Остапенко из Латвии в двух сетах — 6:3, 6:4.

Во втором круге Калинская сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:4