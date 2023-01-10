Калинская победила Остапенко в первом круге турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
В первом круге спортсменка победила Елену Остапенко из Латвии в двух сетах — 6:3, 6:4.
Во втором круге Калинская сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, Q) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:4
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