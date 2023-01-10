Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:36

Калинская победила Остапенко в первом круге турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В первом круге спортсменка победила Елену Остапенко из Латвии в двух сетах — 6:3, 6:4.

Во втором круге Калинская сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:4

Теннис
Анна Калинская
Елена Остапенко
0
Читайте также
«Сам не верю, что меня не пытались зазвать в Россию. Пошел бы пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
НХЛ против русофобии. Сколько наших сыграет в Матче звезд?
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
Сенатор Пушков заявил о паранойе депутатов Финляндии из-за надписи на снаряде ВСУ
Российский военный рассказал о больших потерях украинских боевиков в новогоднюю ночь
Площадь квартир в новостройках продолжит сокращаться
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченкова и Рыбакина прошли в четвертьфинал парного турнира в Аделаиде
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости