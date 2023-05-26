Блинкова обыграла Дэвис и вышла в финал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над Лорен Дэвис из США в полуфинале турнира в Страсбурге (Франция) — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Блинкова сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Дэвис ни одной подачи на вылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

В финале 24-летняя россиянка сыграет с победительницей пары Клара Бюрель (Франция) — Элина Свитолина (Украина, WC).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Анна Блинкова (Россия) — Лорен Дэвис (США, 7) — 6:2, 6:2