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Сегодня, 20:03

Украинка Свитолина стала соперницей Блинковой в турнире WTA в Страсбурге

Виктория Кравченко
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Элина Свитолина.
Фото Global Look Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла француженку Клару Бюрель (4:6, 7:5, 6:3) в полуфинале одиночного разряда турнира WTA в Страсбурге. Встреча длилась 2 часа 20 минут

В полуфинале украинка сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина, WC) — Клара Бюрель (Франция) — 4:6, 7:5, 6:3

Анна Блинкова
Элина Свитолина
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