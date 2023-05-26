Украинка Свитолина стала соперницей Блинковой в турнире WTA в Страсбурге
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла француженку Клару Бюрель (4:6, 7:5, 6:3) в полуфинале одиночного разряда турнира WTA в Страсбурге. Встреча длилась 2 часа 20 минут
В полуфинале украинка сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Элина Свитолина (Украина, WC) — Клара Бюрель (Франция) — 4:6, 7:5, 6:3
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