Олимпийская чемпионка Веснина сообщила о рождении второй дочери
Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина в своей соцсети сообщила о рождении дочери. Девочку назвали Анной.
«26.05.2023. Анна Павловна. Наша терпеливая малышка, которая никуда не спешила и появилась на свет сегодня в 8-10 утра. Мы тебя очень ждали», — написала спортсменка.
У спортсменки также есть дочь Елизавета, которая родилась в 2018 году.
На летних Олимпийских играх-2020 в Токио Веснина завоевала серебряную награду в миксте, ее партнером по паре был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде Елена ни разу не выходила на корт.
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