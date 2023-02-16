Бенчич после волевой победы над Азаренко снялась с турнира в Дохе

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич снялась с турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

15 февраля в матче второго круга она одержала волевую победу над белорусской Викторией Азаренко со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4.

В четвертьфинале турнира Бенчич должна была сыграет с первой ракеткой мира Игой Свентек. Теперь польская теннисистка без борьбы проходит в полуфинал соревнования.

Турнир в Дохе проходит с 13 по 18 февраля. Его действующей победительницей является Свентек.