Чесноков — о матче Кудерметовой с Гауфф: «Американку нельзя назвать непобедимой, но она будет фаворитом»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Вероника Кудерметова не будет фаворитом в матче с американкой Кори Гауфф.

«Кудерметова предпочитает играть в два-три удара. Она не любит долго возить мяч по корту. Идет в атаку либо сразу после подачи, либо после короткого розыгрыша. Если соперницу удается подавить активностью, такой теннис имеет шансы на успех. Вот только я не уверен, что это может получиться в случае с Гауфф. Американку нельзя назвать непобедимой, но в этом матче она будет фаворитом. Соотношение сил в ее пользу — 60% на 40%», — цитирует Чеснокова Betonmobile.ru.

Кудерметова сыграет с Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе. Матч пройдет сегодня, 16 февраля, и начнется в 17.15 по московскому времени.