Белорусская теннисистка Соболенко опубликовала откровенное фото в купальнике

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 14 марта на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Спортсменка сейчас пребывает в Дубае (ОАЭ), где на прошлой неделе принимала участие в турнире серии WTA, и в четвертьфинале уступила испанке Габринье Мугурусе.

На снимке Соболенко находится на одном из городски пляжей в ярком черном купальнике.

По состоянию на 15 марта, Соболенко — восьмая ракетка мира.