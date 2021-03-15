Белорусская теннисистка Соболенко опубликовала откровенное фото в купальнике
13:35
Белорусская теннисистка Арина Соболенко 14 марта на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.
Спортсменка сейчас пребывает в Дубае (ОАЭ), где на прошлой неделе принимала участие в турнире серии WTA, и в четвертьфинале уступила испанке Габринье Мугурусе.
На снимке Соболенко находится на одном из городски пляжей в ярком черном купальнике.
По состоянию на 15 марта, Соболенко — восьмая ракетка мира.
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