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Белорусская теннисистка Соболенко опубликовала откровенное фото в купальнике

13:35
Арина Соболенко. Фото Twitter
Арина Соболенко. Фото Twitter
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко 14 марта на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Спортсменка сейчас пребывает в Дубае (ОАЭ), где на прошлой неделе принимала участие в турнире серии WTA, и в четвертьфинале уступила испанке Габринье Мугурусе.

На снимке Соболенко находится на одном из городски пляжей в ярком черном купальнике.

По состоянию на 15 марта, Соболенко — восьмая ракетка мира.

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