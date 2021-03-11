Мугуруса победила Соболенко и вышла в полуфинал турнира в Дубае

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в четвертьфинале турнира в Дубае обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Встреча длилась 1 час 53 минуты. Испанка сделала 7 эйсов, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

В полуфинале Мугуруса встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — 3:6, 6:3, 6:2