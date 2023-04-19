Соболенко обыграла Крейчикову во втором круге турнира в Штутгарте
Белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Барбору Крейчикову во втором круге турнира WTA в Штутгарте (Германия) — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 17 минут.
В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Кристина Буча (Испания).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 780 637 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:2, 6:3
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