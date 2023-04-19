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Сегодня, 21:42

Соболенко обыграла Крейчикову во втором круге турнира в Штутгарте

Руслан Минаев
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Белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Барбору Крейчикову во втором круге турнира WTA в Штутгарте (Германия) — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 17 минут.

В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Кристина Буча (Испания).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:2, 6:3

Теннис
Арина Соболенко
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